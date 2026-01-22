 Aller au contenu principal
L'entreprise de crypto-monnaies BitGo est prête à faire ses débuts à la hausse après une introduction en bourse de 213 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la startup de garde de crypto-monnaie BitGo BTGO.N sont indiquées pour ouvrir jusqu'à 19,4% au-dessus du prix de l'offre pour ses débuts à la Bourse de New York

** Les actions devraient ouvrir entre 20,50 et 21,50 dollars l'unité, contre un prix d'offre de 18 dollars

** BitGo et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,8 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 15 $ à 17 $ pour lever 212,8 millions de dollars

** Fondé en 2013, BitGo est l'un des plus grands fournisseurs de garde de crypto-monnaie aux États-Unis, protégeant les actifs numériques pour les clients institutionnels

** Goldman Sachs et Citigroup étaient parmi les preneurs fermes de l'introduction en bourse

