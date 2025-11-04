L'entreprise de conteneurs industriels TriMas cède sa branche aérospatiale pour 1,45 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TriMas Corp TRS.O vend son segment aérospatial à une filiale de la société d'investissement Tinicum pour 1,45 milliard de dollars, a déclaré mardi le fabricant de conteneurs industriels.