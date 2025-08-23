L'entreprise de commerce électronique Pattern révèle une hausse de 35 % de son chiffre d'affaires lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

Le groupe Pattern a enregistré une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, a révélé vendredi la société de commerce électronique dans son dossier d'introduction en bourse aux Etats-Unis.

Le calendrier des introductions en bourse devant connaître un ralentissement saisonnier jusqu'à la fin du mois d'août, les sociétés émettrices se préparent à un lancement potentiel après la fête du travail, lorsque le marché des nouvelles cotations reprendra ses activités.

Pattern a enregistré un bénéfice net de 47 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, pour un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 35 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 841 millions de dollars un an plus tôt.

La société basée à Lehi, dans l'Utah, et certains de ses actionnaires actuels vendront des actions dans le cadre de l'offre.

"L'âge d'or des introductions en bourse aux États-Unis est arrivé", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX, soulignant la hausse d'environ 25 % de l'indice IPOX 100, un indice de référence pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer aux 100 plus grandes sociétés américaines qui ont récemment fait appel public à l'épargne.

"Le produit de l'introduction en bourse étant destiné à rester dans l'entreprise, l'introduction en bourse s'aligne bien sur d'autres opérations axées sur la croissance que nous avons vues cette année", a déclaré M. Schuster.

Fondée en 2013 par David Wright et Melanie Alder sous le nom d'iServe, Pattern est un accélérateur de commerce électronique qui aide les marques à se développer plus rapidement sur des centaines de places de marché mondiales telles qu'Amazon

AMZN.O , Walmart WMT.N , Target TGT.N , eBay EBAY.O , TikTok Shop et Mercado Libre.

Si Pattern a commencé par vendre des produits depuis son salon, elle s'est depuis transformée en l'un des principaux revendeurs Amazon au niveau mondial.

En 2024, plus de 90 % des recettes de Pattern provenaient de la vente de produits de consommation sur Amazon.

En 2021, Pattern a levé 225 millions de dollars à une valeur de 2 milliards de dollars lors d'un tour de table dirigé par la société d'investissement Knox Lane.

Parmi les principaux bailleurs de fonds de Pattern figurent la société de capital-investissement Banner Capital et la société d'investissement KSV Global.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Pattern sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PTRN".