L'entreprise de biotechnologie Galapagos reçoit des offres pour son activité de thérapie cellulaire

Le conseil d'administration de la société de biotechnologie Galapagos GLPG.AS a reçu des offres non contraignantes deplusieurs groupes, principalement composés d'investisseurs financiers, pour son activité de thérapie cellulaire, pour laquelle il a commencé à réfléchir à des options en mai, a déclaré mercredi le groupe coté à Amsterdam.

La société a déclaré que son conseil d'administration évaluera les options, y compris la vente ou la cession de son activité de thérapie cellulaire, en fonction des autres offres qu'elle pourrait recevoir, et qu'une décision est attendue pour le 5 novembre.

Galapagos, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,97 milliard d'euros (2,31 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG, a déclaré en mai qu' elle réévaluerait son projet de scission de son activité de médicaments innovants en raison de conditions réglementaires et de marché défavorables .

En janvier, l'entreprise pharmaceutique avait déclaré qu'elle s' attendait à ce que la scission de son activité de médicaments innovants soit effective à la mi-2025,ce qui lui aurait procuré un afflux de liquidités de 2,45 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8527 euro)