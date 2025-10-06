L'entreprise danoise Orsted lève 9,35 milliards de dollars par émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO a déclaré lundi avoir levé 59,56 milliards de couronnes danoises (9,35 milliards de dollars) lors d'une émission d'actions fortement escomptée , renforçant les finances alors que l'opposition de l'administration Trump a causé de l'incertitude pour ses projets américains.

La société a déclaré que 99,3 % de l'émission de droits a été souscrite, la demande pour les actions restantes étant "extraordinairement élevée."

Le prix était de 66,6 couronnes par action, bien en dessous du prix du marché de 122,35 couronnes lundi.

L'émission était ouverte aux actionnaires existants et l'État danois, qui contrôle la société, représentait 50,1 % de la nouvelle émission. L'entreprise énergétique norvégienne Equinor, actionnaire à 10 % d'Orsted, avait déclaré qu'elle participerait également à l'opération.

"L'émission de droits renforce l'assise financière d'Orsted, ce qui nous permet de nous concentrer sur la livraison de nos six parcs éoliens offshore en construction, de continuer à gérer l'incertitude réglementaire aux États-Unis et de renforcer notre position de leader du marché de l'éolien offshore", a déclaré le directeur général d'Orsted, Rasmus Errboe.

En août, l'administration Trump a ordonné à Orsted d'arrêter la construction déjà avancée du projet Revolution Wind au large de la côte du Rhode Island, mais l'interdiction a ensuite été levée par un juge fédéral américain, ce qui a permis à l'entreprise de reprendre les travaux.

Le président Donald Trump a fait campagne en promettant de mettre fin à l'industrie éolienne offshore , en affirmant qu'elle est trop chère et qu'elle nuit aux baleines et aux oiseaux, tout en promouvant le pétrole et le gaz.

Pressé par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les retards dans la chaîne d'approvisionnement, Orsted a déclaré en août que les deux tiers du nouveau capital seraient utilisés pour financer la construction de son projet Sunrise Wind au large de la côte est des États-Unis, après que des partenaires potentiels ont été découragés par l'hostilité de Trump à l'égard de l'énergie éolienne.

Le mois dernier, la société a dévoilé les détails de son plan.

La nouvelle émission est essentielle pour la survie d'Orsted et pour éviter une nouvelle dégradation de sa cote de crédit, bien que S&P Global ait averti qu'elle pourrait n'offrir qu'un répit de trois à six mois. (1 $ = 6,3729 couronnes danoises)