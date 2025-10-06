 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise danoise Orsted lève 9,35 milliards de dollars par émission d'actions
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec des détails supplémentaires, élargissement de la distribution)

Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO a déclaré lundi avoir levé 59,56 milliards de couronnes danoises (9,35 milliards de dollars) lors d'une émission d'actions fortement escomptée , renforçant les finances alors que l'opposition de l'administration Trump a causé de l'incertitude pour ses projets américains.

La société a déclaré que 99,3 % de l'émission de droits a été souscrite, la demande pour les actions restantes étant "extraordinairement élevée."

Le prix était de 66,6 couronnes par action, bien en dessous du prix du marché de 122,35 couronnes lundi.

L'émission était ouverte aux actionnaires existants et l'État danois, qui contrôle la société, représentait 50,1 % de la nouvelle émission. L'entreprise énergétique norvégienne Equinor, actionnaire à 10 % d'Orsted, avait déclaré qu'elle participerait également à l'opération.

"L'émission de droits renforce l'assise financière d'Orsted, ce qui nous permet de nous concentrer sur la livraison de nos six parcs éoliens offshore en construction, de continuer à gérer l'incertitude réglementaire aux États-Unis et de renforcer notre position de leader du marché de l'éolien offshore", a déclaré le directeur général d'Orsted, Rasmus Errboe.

En août, l'administration Trump a ordonné à Orsted d'arrêter la construction déjà avancée du projet Revolution Wind au large de la côte du Rhode Island, mais l'interdiction a ensuite été levée par un juge fédéral américain, ce qui a permis à l'entreprise de reprendre les travaux.

Le président Donald Trump a fait campagne en promettant de mettre fin à l'industrie éolienne offshore , en affirmant qu'elle est trop chère et qu'elle nuit aux baleines et aux oiseaux, tout en promouvant le pétrole et le gaz.

Pressé par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les retards dans la chaîne d'approvisionnement, Orsted a déclaré en août que les deux tiers du nouveau capital seraient utilisés pour financer la construction de son projet Sunrise Wind au large de la côte est des États-Unis, après que des partenaires potentiels ont été découragés par l'hostilité de Trump à l'égard de l'énergie éolienne.

Le mois dernier, la société a dévoilé les détails de son plan.

La nouvelle émission est essentielle pour la survie d'Orsted et pour éviter une nouvelle dégradation de sa cote de crédit, bien que S&P Global ait averti qu'elle pourrait n'offrir qu'un répit de trois à six mois. (1 $ = 6,3729 couronnes danoises)

Valeurs associées

ORSTED
16,640 EUR Tradegate +4,65%
ORSTED
124,075 DKK LSE Intl +4,33%
ORSTED
19,5280 USD OTCBB +4,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:10 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1 lundi soir ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise politique: Attal acte sa prise de distance d'avec Emmanuel Macron
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:12 

    Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti présidentiel Renaissance, a déclaré lundi que "comme beaucoup de Français" il "ne comprend plus les décisions" du chef de l'Etat, confirmant la nette prise de distances entre les deux ... Lire la suite

  • Une femme passe devant une pancarte de la National Gallery of Art à Washington, annonçant que le musée est fermé en raison du blocage budgétaire en cours au Congrès, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Les Etats-Unis dans leur deuxième semaine d'un blocage budgétaire qui promet de durer
    information fournie par AFP 06.10.2025 20:29 

    Le blocage budgétaire aux Etats-Unis est entré lundi dans sa deuxième semaine avec toujours aucune issue en vue, et alors que la Maison Blanche a menacé de nouveau de licencier des fonctionnaires si l'opposition démocrate ne cédait pas. Chaque camp s'arcboute sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank