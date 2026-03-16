L'entreprise d'IA néerlandaise Nebius signe un contrat de 27 milliards de dollars avec Meta

L'entreprise néerlandaise d'intelligence artificielle Nebius a annoncé lundi avoir signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 27 milliards de dollars pour fournir une infrastructure d'intelligence artificielle au géant des réseaux sociaux Meta.

Nebius a indiqué qu'elle fournirait 12 milliards de dollars de capacité informatique à partir du début de l'année prochaine sur plusieurs sites.

L'entreprise, qui siège à Amsterdam, a précisé que Meta s'était engagée à acheter jusqu'à 15 milliards de dollars supplémentaires de capacité au cours des cinq prochaines années.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat important avec Meta dans le cadre de l'obtention de contrats de capacité plus importants et à long terme", a déclaré Arkady Volozh, directeur général de Nebius, dans un communiqué.

Nebius fait partie du secteur émergent du "néocloud", qui regroupe des entreprises qui construisent des centres de données optimisés pour l'IA et qui vendent leur puissance informatique à des géants tels que Meta ou Microsoft.

Face à des concurrents comme NScale et Coreweave, ces entreprises mettent en avant leur expertise dans la construction et l'exploitation de centres de données.

Ce modèle présente par ailleurs un intérêt pour les géants de la technologie, car il leur permet d'externaliser la complexité et les risques financiers liés à la possession et à l'exploitation d'une infrastructure d'IA.