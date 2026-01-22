L'entreprise d'IA Eightfold poursuivie en justice pour avoir aidé des entreprises à noter secrètement des demandeurs d'emploi

Des demandeurs d'emploi affirment que les outils d'IA violent les lois sur l'information en matière de crédit

Deux femmes cherchent à représenter un groupe de candidats à l'échelle nationale

Un tiers des clients d'Eightfold sont des entreprises du classement Fortune 500

Eightfold AI, une plateforme de recrutement par intelligence artificielle financée par du capital-risque et utilisée par Microsoft MSFT.O , PayPal

PYPL.O et de nombreuses autres entreprises du Fortune 500, est poursuivie en Californie pour avoir prétendument compilé des rapports utilisés pour sélectionner des candidats à l'emploi à leur insu.

La plainte déposée mardi est la première aux États-Unis à accuser une société de recrutement par IA d'avoir violé le Fair Credit Reporting Act, selon les cabinets d'avocats qui ont déposé le dossier, et montre comment les défenseurs des consommateurs cherchent à appliquer le droit existant aux systèmes d'IA capables de tirer des conclusions sur les individus en se basant sur de grandes quantités de données.

La société Eightfold, basée à Santa Clara, en Californie, fournit des outils qui promettent d'accélérer le processus d'embauche en évaluant les candidats et en prédisant s'ils conviendraient à un poste en utilisant des quantités massives de données provenant de CV en ligne et d'offres d'emploi.

Mais les candidats qui postulent à des emplois dans des entreprises utilisant ces outils ne sont pas avertis et n'ont pas la possibilité de contester les erreurs, affirment Erin Kistler et Sruti Bhaumik dans leur proposition de recours collectif.

Elles affirment qu'Eightfold a violé le FCRA et une loi californienne qui donne aux consommateurs le droit de consulter et de contester les rapports de solvabilité utilisés dans le cadre de prêts et d'embauches.

"Il n'y a pas d'exemption d'IA à ces lois, qui constituent depuis des décennies un outil essentiel pour protéger les candidats à l'emploi des abus commis par des tiers - comme les sociétés de vérification des antécédents - qui tirent profit de la collecte d'informations sur les candidats à l'emploi et de l'évaluation de ces derniers", affirment-elles dans l'action en justice.

Kurt Foeller, porte-parole d'Eightfold, a déclaré que la plateforme fonctionnait à partir de données partagées par les candidats ou fournies par les clients.

"Nous ne raclons pas les médias sociaux et autres. Nous sommes profondément engagés en faveur d'une IA responsable, de la transparence et du respect des lois applicables en matière de protection des données et d'emploi", a déclaré M. Foeller.

Eightfold est soutenu par des sociétés de capital-risque, notamment SoftBank Vision Fund et General Catalyst.

Kistler et Bhaumik ont intenté un procès devant le tribunal de l'État de Californie au nom de tous les demandeurs d'emploi américains qui ont postulé à des emplois et ont été évalués à l'aide des outils de l'entreprise. Le cabinet d'avocats Outten & Golden et le groupe de pression à but non lucratif Towards Justice représentent la classe proposée.

Eightfold crée des profils de talents pour les demandeurs d'emploi qui incluent des descriptions de personnalité telles que "joueur d'équipe" et "introverti", classent leur "qualité d'éducation" et prédisent leurs futurs titres et entreprises, selon l'action en justice.

Mme Kistler a postulé à des postes dans plusieurs entreprises qui utilisent Eightfold, notamment PayPal, et Mme Bhaumik a postulé à des entreprises telles que Microsoft, selon la plainte. Toutes deux sont titulaires de diplômes scientifiques ou techniques et ont plus de 10 ans d'expérience. Aucune des deux n'a été embauchée et toutes deux pensent que les outils d'Eightfold ont joué un rôle.

Microsoft et PayPal ne sont pas mis en cause dans le procès. Un porte-parole de Microsoft s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de PayPal n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un tiers des clients d'Eightfold sont des entreprises du Fortune 500, dont Salesforce CRM.N et Bayer BAYGn.DE , selon le site web de l'entreprise. Le département du travail de l'État de New York et le département du travail et de l'emploi du Colorado proposent également des plateformes alimentées par Eightfold pour les demandeurs d'emploi.