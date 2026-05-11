L'entreprise chinoise de télécommunications sans fil Quectel poursuit les États-Unis en justice pour sa classification militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Quectel concernant le procès, pas de réaction immédiate du Pentagone, contexte sur d'autres procès, paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le fabricant chinois d'appareils sans fil Quectel Wireless Solutions 603236.SS a poursuivi le Pentagone lundi pour son inscription sur une liste américaine d'entreprises soupçonnées d'aider l'armée de Pékin.

En janvier, le Pentagone a ajouté Quectel à une liste d'entreprises qui, selon lui, collaborent avec l'armée chinoise. Quectel a toutefois fermement nié ces allégations et déclaré que cela lui causait un grave préjudice économique.

“Quectel n'a jamais soutenu – et ne soutient pas – l'armée chinoise ou le secteur de la défense chinois de quelque manière que ce soit”, indique la plainte. “Elle conçoit et fabrique des technologies purement civiles utilisées par des particuliers et des entreprises du monde entier.”

Dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington, l’entreprise précise qu’elle fabrique des équipements tels que des modules cellulaires et des antennes utilisés dans les systèmes d’infodivertissement embarqués et d’autres appareils électroniques “intelligents” connectés.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le fait d’être inscrit sur la liste du Pentagone peut empêcher une entreprise d’accéder à certains contrats, subventions et autres programmes américains.

L'administration Trump a intensifié sa répression contre les technologies chinoises et envisage d'interdire certains équipements chinois dont la vente est actuellement autorisée.

En mars, les avocats de Quectel ont adressé au Pentagone une lettre indiquant qu'un de ses principaux fournisseurs basé aux États-Unis avait fait part de ses inquiétudes concernant la désignation du Pentagone et avait pris la décision de mettre fin à leur relation. Ils ont déclaré que cette perturbation “entraînerait non seulement une perte de revenus importante pour Quectel, mais que l'impact se ferait également sentir chez de nombreux fournisseurs et fabricants en aval de l'industrie automobile américaine”.

Plusieurs entreprises chinoises ont intenté des poursuites pour demander leur retrait de la liste. Le premier fabricant chinois de puces de mémoire flash, Yangtze Memory Technologies, a intenté un procès en décembre pour contester son inclusion sur la liste du Pentagone.

En septembre, le juge fédéral américain Paul Friedman a rejeté la demande de DJI, le plus grand fabricant mondial de drones basé en Chine, visant à être retiré de la liste du département américain de la Défense.

En juillet, M. Friedman s’était prononcé en faveur du gouvernement dans un litige impliquant le fabricant chinois de lidars Hesai Group 2525.HK , qui avait également intenté une action en justice contre la décision américaine de l’ajouter à la liste du Pentagone.