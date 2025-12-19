L'entreprise chinoise ByteDance signe un accord en vue de la création d'une coentreprise pour exploiter l'application américaine TikTok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ByteDance conserve une participation de 19,9 % dans la nouvelle co-entreprise

*

Oracle, Silver Lake, MGX parmi les principaux investisseurs

*

Selon TikTok, l'accord vise à répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale et à garantir la protection des données américaines

(Ajout d'un commentaire d'un ancien fonctionnaire de Biden au paragraphe 9 et d'informations antérieures des médias chinois au paragraphe 10) par David Shepardson

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants pour former une coentreprise qui confiera le contrôle des opérations de l'application américaine de TikTok à des investisseurs américains et internationaux, ce qui constitue un grand pas en avant pour éviter une interdiction américaine et mettre fin à des années d'incertitude. L'accord est une étape importante pour l'application de vidéos courtes utilisée régulièrement par plus de 170 millions d'Américains après des années de batailles qui ont commencé en août 2020 , lorsque le président Donald Trump a d'abord tenté sans succès d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale aux États-Unis. Les détails de l'accord sont conformes à ceux décrits en septembre, lorsque M. Trump a reporté au 20 janvier l'application de la loi interdisant l'application à moins que ses propriétaires chinois ne la vendent dans le cadre des efforts visant à extraire les actifs américains de TikTok de la plateforme mondiale. Il a également déclaré que l'accord répondait aux conditions de cession prévues par la loi de 2024.

La nouvelle société américaine sera évaluée à environ 14 milliards de dollars , a déclaré le vice-président JD Vance en septembre. Ce montant était inférieur aux estimations des analystes et le chiffre final n'a pas été rendu public jeudi. Selon l'accord, des investisseurs américains et internationaux, dont le géant de l'informatique en nuage Oracle ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société MGX basée à Abu Dhabi, détiendront une participation de 80,1 % dans la nouvelle société TikTok USDS Joint Venture LLC, tandis que ByteDance en conservera 19,9 %.

QUESTIONS SUR LE RÔLE ACTUEL DE LA CHINE

La Maison Blanche a déclaré en septembre que la nouvelle coentreprise exploiterait l'application américaine de TikTok, mais des questions subsistent sur l'accord, notamment sur les relations d'affaires entre la nouvelle coentreprise et ByteDance. Jeudi, la Maison Blanche a renvoyé les questions relatives à l'accord à TikTok. Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré aux employés que la coentreprise "fonctionnerait comme une entité indépendante ayant autorité sur la protection des données aux États-Unis, la sécurité des algorithmes, la modération du contenu et l'assurance logicielle", selon un mémo vu par Reuters.

M. Chew a ajouté que les entités américaines de TikTok global "géreront l'interopérabilité mondiale des produits et certaines activités commerciales, notamment le commerce électronique, la publicité et le marketing" séparément de la coentreprise.

Rush Doshi, qui a travaillé au Conseil de sécurité nationale sous la présidence de Joe Biden, a déclaré qu'il n'était pas clair si l'algorithme avait été transféré, s'il avait fait l'objet d'une licence ou s'il était toujours détenu et contrôlé par Pékin, Oracle se contentant d'en assurer la "surveillance".

En septembre, les médias chinois ont indiqué que ByteDance continuerait à jouer un rôle majeur ou opérationnel. Un magazine financier chinois, citant des personnes proches de l'affaire, a rapporté que ByteDance prévoyait de créer une entité TikTok U.S. qui recevrait une partie des revenus de la nouvelle coentreprise TikTok. L'accord, qui devrait être conclu le 22 janvier, mettrait fin à des années d'efforts visant à contraindre ByteDance à céder ses activités aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

Le représentant John Moolenaar, un républicain qui préside le House Select Committee on China, a déclaré précédemment qu'il accueillerait les dirigeants de la nouvelle entité TikTok lors d'une audition en 2026.

L'accord sur les activités américaines de TikTok prévoit la nomination par ByteDance d'un des sept membres du conseil d'administration de la nouvelle entité, la majorité des autres sièges étant occupés par des Américains.

Oracle sera le "partenaire de sécurité de confiance" responsable de l'audit et de la validation de la conformité, y compris "la protection des données sensibles des utilisateurs américains, qui seront stockées dans un environnement cloud sécurisé et de confiance aux États-Unis, géré par Oracle", a déclaré TikTok dans le mémo adressé aux employés.

Un rachat PAR DES MILLIARDAIRES

M. Trump a déclaré que TikTok l'avait aidé à se faire réélire l'année dernière et son compte personnel TikTok compte plus de 15 millions d'adeptes. La Maison Blanche a également lancé un compte TikTok officiel en août. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré que de nombreuses questions restaient sans réponse concernant l'accord.

"Trump veut confier encore plus de contrôle sur ce que vous regardez à ses amis milliardaires. Les Américains méritent de savoir si le président a conclu un autre accord secret pour le rachat de TikTok par des milliardaires", a-t-elle déclaré sur X.

M. Trump entretient des relations étroites avec le milliardaire et directeur général d'Oracle Larry Ellison et sa famille. Paramount Skydance PSKY.O tente d'acquérir Warner Bros Discovery WBD.O dans le cadre d'une offre publique d'achat hostile avec le soutien financier de la famille Ellison.

En septembre, M. Trump a déclaré que Michael Dell, fondateur, président et directeur général de Dell Technologies

DELL.N , Rupert Murdoch, président émérite de Fox News, propriétaire de Fox Corp FOXA.O et de l'éditeur de journaux News Corp NWSA.O , et "probablement quatre ou cinq investisseurs de classe mondiale" feraient partie de l'opération. On ne sait pas si Dell et Murdoch ont participé à l'accord final.