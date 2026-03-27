L'entreprise chilienne Codelco enregistre un bénéfice avant impôts de 4,85 milliards de dollars pour une année 2025 "très difficile"

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(Ajout de contexte et de détails, commentaire du directeur général)

L'entreprise publique chilienne Codelco COBRE.UL , le plus grand producteur de cuivre au monde, a déclaré vendredi un bénéfice avant impôts de 4,85 milliards de dollars en 2025.

La société, qui remet tous ses bénéfices au gouvernement, a déclaré que sa propre production a totalisé 1,33 million de tonnes métriques jusqu'en décembre, soit une augmentation de 0,5% par rapport à 2024.

L'entreprise publique a également annoncé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en 2025 de 6,67 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.

Codelco a déclaré que les augmentations de production dans ses mines Ministro Hales, Radomiro Tomic et Salvador ont aidé à compenser les baisses dues à des facteurs géologiques à Chuquicamata et Gabriela Mistral, ainsi que les restrictions dues à un accident mortel dans sa mine El Teniente.

"Nous avons réussi à maintenir la production au cours d'une année très difficile. Nous avons été durement touchés par ce qui s'est passé à El Teniente, mais nous nous sommes vraiment serré les coudes en tant qu'équipe pour surmonter cette épreuve", a déclaré Ruben Alvarado, directeur général, lors d'une conférence de presse.

Codelco a fixé son objectif de production pour cette année entre 1,33 et 1,36 million de tonnes de cuivre, conformément à l'objectif de 1,34 million de tonnes annoncé précédemment.

La production de l'entreprise a été gravement affectée par un accident mortel survenu en juillet dans sa mine phare d'El Teniente .

Codelco évalue depuis lors son plan d'affaires et de développement, ainsi que l'impact sur la production future, a déclaré la société à Reuters. Le mois dernier, l'entreprise a déclaré que la production de la mine serait interrompue pendant les trois prochaines années.

Codelco s'efforce de retrouver son propre niveau de production dans l'espoir d'atteindre son objectif de production de 1,7 million de tonnes d'ici 2030, après avoir atteint des niveaux records en 2022-2023.

Des analystes et d'anciens cadres ont exprimé leur inquiétude quant aux divergences entre les chiffres de production de l'entreprise entre la fin de l'année dernière et le début de l'année 2026, mettant en doute le réalisme de ses objectifs.

En janvier, le président Maximo Pacheco a déclaré que l'entreprise prévoyait de produire 1,344 million de tonnes métriques de cuivre en 2026, soit environ 10 000 tonnes de plus que le chiffre de 2025.

Le nouveau président chilien de droite, Jose Antonio Kast, a promis pendant sa campagne d'auditer et de moderniser la gestion de l'entreprise. En mai, M. Kast devrait nommer un nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise.