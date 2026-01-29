L'entreprise canadienne Horizon choisit RAMPF pour fabriquer le corps principal de son avion

Le fabricant de taxis aériens Horizon Aircraft HOVR.O a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec RAMPF Composite Solutions pour la fabrication du corps principal de son avion hybride électrique à décollage et atterrissage verticaux Cavorite X7.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) sont en concurrence pour obtenir l'approbation réglementaire et s'attacher les services de fournisseurs pour ce qu'ils considèrent comme un marché d'avenir offrant une alternative plus durable pour le transport urbain.

CITATIONS CLÉS

Les premiers utilisateurs devraient être les ambulances aériennes, les services d'urgence et les opérateurs de fret critique, dont beaucoup achètent des avions par l'intermédiaire de sociétés de leasing, a déclaré Brandon Robinson, directeur général d'Horizon, à Reuters.

"Les opérateurs militaires et de défense devraient également être les premiers à adopter l'eVTOL d'Horizon."

CONTEXTE

Les opportunités en matière de défense, ainsi que les soins de santé d'urgence et le fret, devraient stimuler le secteur des taxis aériens après que l'industrie a reçu le soutien de l'administration Trump l'année dernière.

L'année dernière, l'entreprise basée à Toronto, au Canada, a choisi le moteur PT6A de Pratt & Whitney Canada pour le système hybride-électrique alimentant l'avion, et s'est associée au fournisseur de F1 Motion Applied pour concevoir un système de moteur pour son taxi volant.

Contrairement à certains de ses concurrents américains, tels que Joby JOBY.N et Archer ACHR.N , qui se concentrent sur des modèles entièrement électriques, Horizon mise sur la technologie hybride-électrique.

QUOI DE SUIVANT

La fabrication du fuselage du prototype grandeur nature de l'avion sera achevée dans les installations du RAMPF à Burlington, en Ontario, et l'assemblage final de l'avion sera réalisé dans les installations d'Horizon Aircraft en Ontario.