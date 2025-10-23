L'entreprise britannique THG progresse à la suite d'informations faisant état d'un investissement de Google dans THG Ingenuity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société britannique de commerce électronique THG THG.L augmentent jusqu'à 9,8 % pour atteindre 52,5 pence

** L'investissement prendra la forme d'un instrument convertible et pourrait conduire Google à prendre une participation directe dans THG Ingenuity évaluée à 750 millions de livres (1,01 milliard de dollars) ou plus

** THG Ingenuity, ancienne division de services technologiques et de commerce électronique de THG, a été séparée de THG au début de l'année

** L'action a augmenté de ~7,52 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7451 livres)