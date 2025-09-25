L'entreprise britannique Petershill Partners atteint son plus haut niveau depuis quatre ans dans le cadre d'un projet de retrait de la cote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de Petershill Partners

PHLL.L ont augmenté de 33,6 %, atteignant leur plus haut niveau en quatre ans à 308,5 pence

** L'action est en tête des gains de l'indice FTSE des moyennes capitalisations .FTMC , qui est en baisse de 0,36 %

** Le conseil d'administration demande l'annulation de la cotation et de la transaction sur le LSE; la radiation de la cotation est prévue pour le 5 décembre

** La société va restituer 921 millions de dollars de capital à ses actionnaires

** Les actionnaires de Freefloat recevront 4,15 $ par action en espèces et un acompte sur dividendes de 0,052 $ par action

** Le paiement total évalue l'ensemble du capital-actions ordinaire émis à environ 4,5 milliards de dollars

** En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de près de 31 % depuis le début de l'année