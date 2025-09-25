 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 805,59
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise britannique Petershill Partners atteint son plus haut niveau depuis quatre ans dans le cadre d'un projet de retrait de la cote
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de Petershill Partners

PHLL.L ont augmenté de 33,6 %, atteignant leur plus haut niveau en quatre ans à 308,5 pence

** L'action est en tête des gains de l'indice FTSE des moyennes capitalisations .FTMC , qui est en baisse de 0,36 %

** Le conseil d'administration demande l'annulation de la cotation et de la transaction sur le LSE; la radiation de la cotation est prévue pour le 5 décembre

** La société va restituer 921 millions de dollars de capital à ses actionnaires

** Les actionnaires de Freefloat recevront 4,15 $ par action en espèces et un acompte sur dividendes de 0,052 $ par action

** Le paiement total évalue l'ensemble du capital-actions ordinaire émis à environ 4,5 milliards de dollars

** En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de près de 31 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FTSE 250
21 643,54 Pts FTSE Indices -0,22%
GOLDMAN SACHS GR
792,390 USD NYSE -1,79%
PETERSHILL PTR
307,750 GBX LSE +33,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 09:45:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )
    H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:58 

    Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances. H&M

  • Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel
    Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel
    information fournie par Boursorama 25.09.2025 09:50 

    Dans un environnement complexe marqué notamment par l'augmentation des taux de la dette souveraine, le particulier peut s'interroger sur la stratégie à déployer sur le marché du crédit. Stanislas de Bailliencourt, directeur adjoint des investissements chez Sycomore ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies approuve la cotation d'actions ordinaires à New York
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:39 

    Le géant pétro-gazier français TotalEnergies a annoncé mercredi avoir approuvé la transformation en actions ordinaires de ses titres cotés à New York, qui sont aujourd'hui des certificats de dépôts d'actions ("ADR"). "Le conseil d'administration a approuvé le projet ... Lire la suite

  • Un habitant du hameau d'Imzerri utilise la pratique ancienne du langage sifflé, permettant de communiquer à travers de vastes distances, le 19 août 2025 dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Dans le Haut Atlas marocain, le langage millénaire des siffleurs menacé
    information fournie par AFP 25.09.2025 09:37 

    Sur les montagnes du Haut Atlas marocain, Hammou et son fils Brahim n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Les deux bergers communiquent avec un langage sifflé millénaire, menacé de disparition à cause de l'exode rural. "La langue sifflée, c'est notre téléphone ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank