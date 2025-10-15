 Aller au contenu principal
L'entreprise britannique Nscale fournira à Microsoft 200 000 puces d'IA de Nvidia
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte)

Nscale déploiera environ 200 000 puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O dans le cadre d'un accord élargi avec Microsoft MSFT.O dans ses centres de données en Europe et aux États-Unis, a déclaré mercredi le groupe britannique d'intelligence artificielle.

La société soutenue par Nvidia n'a pas divulgué les conditions financières, mais le Financial Times a rapporté qu'elle pourrait générer jusqu'à 14 milliards de dollars de revenus pour la startup, sur la base d'un contrat comparable. L'accord sera exécuté en collaboration avec Dell Technologies

DELL.N .

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Nscale a également déclaré que sa coentreprise avec la société norvégienne Aker AKER.OL fournira à Microsoft environ 52 000 GPU Nvidia à partir de son campus d'IA hyperscale à Narvik, en Norvège.

Selon une estimation de Citigroup, les dépenses d'infrastructure liées à l'IA devraient dépasser les 2 800 milliards de dollars d'ici 2029, car les "hyperscalers", dont Microsoft, Meta META.O et Alphabet GOOGL.O , réalisent des investissements de plusieurs milliards de dollars pour atténuer les contraintes de capacité.

Nscale commencera à fournir des processeurs graphiques Nvidia à Microsoft via ses centres de données au Texas et au Portugal à partir de l'année prochaine, a-t-elle déclaré mercredi. La société prévoit également d'étendre ses activités au Texas au cours des prochaines années.

En septembre, la société a levé 1,1 milliard de dollars auprès d'investisseurs, dont Aker et la société finlandaise Nokia NOKIA.HE , afin d'accélérer la construction de ses centres de données.

Fermer

