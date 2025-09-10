L'entreprise britannique JLR déclare que "certaines données" ont été affectées par un incident de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de la déclaration de JLR, mise en contexte)

Jaguar Land Rover a déclaré mercredi que "certaines données" avaient été affectées lors d'un incident de cybersécurité révélé la semaine dernière , qui a perturbé la production et les ventes du constructeur britannique de voitures de luxe.

JLR n'a pas donné de détails sur le type de données touchées, mais a indiqué qu'elle informait les autorités compétentes.

"Notre enquête médico-légale se poursuit à un rythme soutenu et nous contacterons toutes les personnes concernées si nous constatons que leurs données ont été affectées", a déclaré la société, détenue par le groupe indien Tata Motors TAMO.NS .

La semaine dernière, le constructeur automobile britannique a fermé ses systèmes afin d'atténuer l'impact de la violation, ce qui vient s'ajouter à ses difficultés liées aux retards de lancement et au ralentissement de la demande.

Les médias britanniques ont cité plusieurs parties revendiquant la responsabilité de l'incident et ont indiqué que les perturbations pourraient durer plusieurs semaines, mais JLR n'a ni confirmé ni infirmé ces informations.

Tata Motors n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.