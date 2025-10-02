L'entreprise britannique Experian chute après que l'évaluateur de crédit FICO a opté pour un modèle de licences directes aux revendeurs

2 octobre - ** La société de données de crédit Experian

EXPN.L en baisse de 6,2% à 3 447p

** L'action est le premier perdant de l'indice FTSE 100

.FTSE , qui est en baisse de 0,14%

** La société FICO FICO.N , spécialisée dans l'évaluation du crédit, annonce qu'elle va lancer un modèle de licence directe aux revendeurs pour son algorithme d'évaluation du crédit, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des agences d'évaluation du crédit et diminuant les coûts.

** Les bureaux de crédit tels que Experian, Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N vendent des données de crédit et des scores FICO dans des rapports trifonctionnels

** Les analystes de Citi estiment que cette décision pourrait éliminer les marges qu'Experian tire de la distribution des scores de crédit FICO

** Depuis le début de l'année, l'action est en baisse de 0,12 %