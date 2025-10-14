L'entreprise britannique Entain inverse sa tendance après le troisième relèvement des bénéfices de BetMGM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de l'entreprise de paris britannique Entain ENT.L ont inversé leur tendance pour s'échanger en hausse de 3% à 849,8 pence.

** L'entreprise fait partie des principales hausses du FTSE 100 de Londres .FTSE .

** La société américaine de paris sportifs BetMGM, détenue conjointement par ENT et MGM Resorts MGM.N , augmente ses revenus et ses bénéfices pour l'exercice 25 pour la troisième fois cette année.

** BetMGM prévoit de déclarer un revenu net d'au moins 2,75 milliards de dollars pour l'exercice 25 et un Ebitda d'environ 200 millions de dollars.

** BetMGM prévoit de distribuer au moins 200 millions de dollars à ses sociétés mères avant la fin de l'année 2025.

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action était en hausse de 20,05 % depuis le début de l'année.