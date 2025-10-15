L'entreprise britannique Entain affiche une hausse de 6% de ses recettes de jeux grâce à la force de BetMGM

La société de jeux britannique Entain a annoncé une hausse de 6 % de son revenu net des jeux au troisième trimestre et a réitéré ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, soutenue par la croissance de sa coentreprise américaine BetMGM et des jeux en ligne.

Entain a bénéficié de l'accélération de l'évolution vers les jeux en ligne et les paris sportifs, notamment par le biais de sa coentreprise BetMGM avec MGM Resorts MGM.N aux États-Unis, même si des inquiétudes grandissent concernant d'éventuelles hausses d'impôts au Royaume-Uni et la faible dynamique de ses activités de vente au détail.

Mardi, BetMGM a augmenté ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année et a déclaré qu'elle s'attendait à rendre au moins 200 millions de dollars à ses propriétaires avant la fin de l'année.

Stella David, qui a pris la direction d'Entain en avril, a déclaré que la société était "de plus en plus confiante" dans sa capacité à générer plus de 500 millions de livres (668,15 millions de dollars) de liquidités annuelles à partir de 2028, compte tenu de la croissance d'Entain et de BetMGM.

La société a réitéré ses prévisions de bénéfices annuels de base, entre 1,10 et 1,15 milliard de livres, malgré des marges plus faibles en septembre en raison de résultats favorables pour les clients dans le domaine des paris sportifs.

Entain, qui possède les marques Ladbrokes, Coral et Partypoker, s'attend à ce que son revenu net des jeux en ligne augmente d'environ 7 % à taux de change constant pour l'année se terminant en décembre.

Son concurrent plus petit, Rank Group RNK.L , a fait état d'une hausse de 9 % de son revenu net des jeux à périmètre constant pour son premier trimestre mercredi, mais a fait remarquer que les spéculations sur d'éventuels changements fiscaux dans le prochain budget d'automne du Royaume-Uni jetaient une ombre sur l'activité.

(1 $ = 0,7483 livres)

