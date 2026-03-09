L'entreprise britannique d'IA Nscale, soutenue par Nvidia, lève 2 milliards de dollars lors d'un tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe britannique d'intelligence artificielle NVDA.O Nscale, soutenu par Nvidia, a levé 2 milliards de dollars pour une valorisation de 14,6 milliards de dollars, a annoncé la société lundi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer