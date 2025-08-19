 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise britannique Compass prévoit d'augmenter ses effectifs en Inde pour accompagner la croissance des centres de compétences mondiaux
19/08/2025

par Praveen Paramasivam

Compass Group CPG.L , le plus grand traiteur du monde, prévoit d'augmenter ses effectifs en Inde de 75 % au cours des trois prochaines années, à mesure qu'il gagne de nouveaux clients, y compris des centres de compétences mondiaux, a déclaré un dirigeant à Reuters.

Le groupe britannique Compass, qui emploie environ 40 000 personnes en Inde dans des fonctions telles que la restauration et les services d'installations, vise à doubler son chiffre d'affaires en Inde tous les trois ans, a déclaré son directeur général pour l'Inde, Vikas Chawla.

Le traiteur se concentre davantage sur les centres de compétences mondiaux (GCC), qui ont représenté plus de la moitié de ses nouveaux clients l'année dernière, alors que les multinationales se développent en Inde pour trouver des talents dans les domaines de la finance, de la technologie, de la recherche et du développement.

SAP SAPG.DE et Alphabet's GOOGL.O Google comptent parmi ses clients.

"Les centres de compétences mondiaux nous aideront à progresser considérablement", a déclaré Vikas Chawla.

Son activité en Inde, qui occupe la troisième place en termes de repas servis après les États-Unis et le Royaume-Uni, et qui gère également des clients dans les secteurs de la fabrication et de l'éducation, a contribué à une croissance organique globale de 11 % l'année dernière, avec un chiffre d'affaires de 42,2 milliards de dollars.

L'une de ses entités en Inde a déclaré pour la dernière fois un revenu annuel de près de 15 milliards de roupies indiennes (172,31 millions de dollars ), soit une augmentation d'environ 34 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Tofler.

(1 $ = 87,0520 roupies indiennes)

Valeurs associées

ALPHABET-A
203,5000 USD NASDAQ -0,20%
COMPASS GROUP
2 582,000 GBX LSE +0,27%
SAP AG O.N.
236,550 EUR XETRA -0,04%
