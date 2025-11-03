L'entreprise britannique Ceres Power progresse grâce à l'ajout de GS à la liste de conviction européenne

3 novembre - ** Les actions du développeur de technologies d'énergie propre Ceres Power Holdings CWR.L augmentent de 9,2% à 293p

** Goldman Sachs ajoute CWR à sa liste de conviction européenne

** La liste de conviction européenne de GS est une liste des meilleures actions européennes notées "Acheter" et dans lesquelles les analystes de GS ont une grande confiance

** Ceres est considéré comme un "acteur sous-apprécié" malgré ses licenciés bien positionnés pour la prochaine vague de croissance - Michele Della Vigna, Managing Director chez Goldman Sachs

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~56,84% depuis le début de l'année