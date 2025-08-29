 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 715,45
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise brésilienne Marfrig résilie le contrat de vente des usines uruguayennes à Minerva
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ana Mano

Les transformateurs alimentaires Minerva BEEF3.SA et Marfrig MRFG3.SA ont déclaré aux investisseurs vendredi qu'ils n'étaient pas d'accord sur la résiliation d'un contrat impliquant la vente de trois usines de viande bovine en Uruguay .

Marfrig a accepté de vendre les actifs uruguayens à Minerva en août 2023 pour 675 millions de reais (124,51 millions de dollars). L'accord est annulé à un moment critique pour les conditionneurs de bœuf brésiliens, qui doivent maintenant faire face à un nouveau droit de douane de 50 % pour vendre du bœuf et d'autres produits aux États-Unis , ce qui fait de la possession d'usines dans d'autres pays un avantage.

Dans un document déposé vendredi, Marfrig a indiqué qu'elle avait décidé de mettre fin au contrat parce que certaines conditions n'avaient pas été remplies au cours d'une période de 24 mois.

Mais Minerva, le plus grand exportateur de bœuf d'Amérique du Sud, a contesté l'évaluation de Marfrig dans une déclaration séparée.

Minerva a déclaré que le contrat restait en vigueur, ajoutant qu'elle continuerait à demander l'approbation des autorités locales de la concurrence pour mener à bien l'opération.

Toutefois, les éleveurs et les vendeurs de viande d'Uruguay ont demandé à l'autorité uruguayenne de surveillance de la concurrence de bloquer l'opération, ce qui a effectivement été fait l'année dernière, car l'acquisition donnerait à Minerva environ 43 % de la capacité d'abattage de bétail de l'Uruguay.

Face aux obstacles réglementaires, Minerva a proposé des "mesures correctives", notamment l'engagement de vendre deux des trois usines qu'elle aurait rachetées à Marfrig, selon des informations rendues publiques.

L'accord avec l'Uruguay fait partie de la vente plus large d'un total de 16 abattoirs Marfrig à Minerva pour une valeur totale de 7,5 milliards de reais (1,38 milliard de dollars).

Marfrig a déclaré que les trois usines concernées par la transaction continuent à fonctionner normalement.

(1 $ = 5,4212 reais)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande du Travail, Bärbel Bas, à Berlin le 30 juillet 2025 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Chômage record en Allemagne depuis 2015, l'appel aux réformes s'intensifie
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:29 

    Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les 3 millions en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015, qui alerte sur la nécessité de réformes pour relancer la première économie européenne. Selon les données publiées vendredi par l'Agence pour l'emploi, ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street marque le pas, l'inflation américaine ne surprend pas
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:03 

    La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, au lendemain d'une séance marquée par plusieurs records, peu impressionnée par un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis dans la lignée des attentes. Après avoir atteint leur plus haut historique en clôture jeudi, ... Lire la suite

  • Un homme sort de la Bourse de New York (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en baisse après l'inflation PCE
    information fournie par Reuters 29.08.2025 15:55 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation PCE aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,97 points, soit 0,13%, à 45.575,93 points et le Standard ... Lire la suite

  • Des portraits d'Iraniens exécutés exposés à Paris le 8 juillet 2025, dans le cadre d'une campagne pour mettre fin aux exécutions dans la République islamique ( AFP / Delphine TOUITOU )
    L'Iran a exécuté au moins 841 personnes jusqu'ici cette année
    information fournie par AFP 29.08.2025 15:47 

    Plus de 800 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, a déclaré vendredi l'ONU, dénonçant "un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation par l'Etat". Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank