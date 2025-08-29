L'entreprise brésilienne Marfrig résilie le contrat de vente des usines uruguayennes à Minerva

Les transformateurs alimentaires Minerva BEEF3.SA et Marfrig MRFG3.SA ont déclaré aux investisseurs vendredi qu'ils n'étaient pas d'accord sur la résiliation d'un contrat impliquant la vente de trois usines de viande bovine en Uruguay .

Marfrig a accepté de vendre les actifs uruguayens à Minerva en août 2023 pour 675 millions de reais (124,51 millions de dollars). L'accord est annulé à un moment critique pour les conditionneurs de bœuf brésiliens, qui doivent maintenant faire face à un nouveau droit de douane de 50 % pour vendre du bœuf et d'autres produits aux États-Unis , ce qui fait de la possession d'usines dans d'autres pays un avantage.

Dans un document déposé vendredi, Marfrig a indiqué qu'elle avait décidé de mettre fin au contrat parce que certaines conditions n'avaient pas été remplies au cours d'une période de 24 mois.

Mais Minerva, le plus grand exportateur de bœuf d'Amérique du Sud, a contesté l'évaluation de Marfrig dans une déclaration séparée.

Minerva a déclaré que le contrat restait en vigueur, ajoutant qu'elle continuerait à demander l'approbation des autorités locales de la concurrence pour mener à bien l'opération.

Toutefois, les éleveurs et les vendeurs de viande d'Uruguay ont demandé à l'autorité uruguayenne de surveillance de la concurrence de bloquer l'opération, ce qui a effectivement été fait l'année dernière, car l'acquisition donnerait à Minerva environ 43 % de la capacité d'abattage de bétail de l'Uruguay.

Face aux obstacles réglementaires, Minerva a proposé des "mesures correctives", notamment l'engagement de vendre deux des trois usines qu'elle aurait rachetées à Marfrig, selon des informations rendues publiques.

L'accord avec l'Uruguay fait partie de la vente plus large d'un total de 16 abattoirs Marfrig à Minerva pour une valeur totale de 7,5 milliards de reais (1,38 milliard de dollars).

Marfrig a déclaré que les trois usines concernées par la transaction continuent à fonctionner normalement.

(1 $ = 5,4212 reais)