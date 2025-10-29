L'entreprise biopharmaceutique Veru s'effondre en raison de son projet d'offre d'actions et de bons de souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions de la société biopharmaceutique Veru VERU.O ont baissé de 20 % à 2,79 $ après la mise sur le marché, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société basée à Miami (Floride) et spécialisée dans le traitement des maladies cardiométaboliques et inflammatoires lance une offre d'actions et de bons de souscription (); le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de l'enobosarm, en se concentrant principalement sur les activités de l'étude clinique PLATEAU de phase 2b ** Le médicament de VERU, l'enobosarm, est développé pour contrer la perte musculaire chez les patients obèses ou en surpoids qui utilisent des agonistes du récepteur GLP-1, tels que le semaglutide (Wegovy)

** Canaccord Genuity et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre ** La société a environ 14,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 50 millions de dollars; en août, elle a effectué un regroupement d'actions de 1 pour 10 pour regagner la conformité du Nasdaq

** L'action a clôturé en baisse de 4,1 % à 3,50 $ le mercredi, étendant la perte annuelle à 46 %