L'entreprise biopharmaceutique Galecto chute après une vente d'actions de 275 millions de dollars

11 février -

** Les actions de la société biopharmaceutique Galecto

GLTO.O ont baissé de 6,8 % en pré-marché à 20,05 $ après une levée de fonds de 275 millions de dollars

** La société GLTO, spécialisée dans le cancer du sang, a annoncé mardi en fin de journée la fixation du prix () ~14,5 millions d'actions à 19 $, soit une décote de 11,7 % par rapport à la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des études précliniques, des essais cliniques et la fabrication de ses programmes d'anticorps, ainsi que pour de la R&D supplémentaire, entre autres, selon le prospectus

** Jefferies, Leerink, Evercore et Guggenheim sont les teneurs de livre associés

** GLTO a ~43,3 millions d'actions en circulation ** Dans un document déposé auprès de la SEC , Hans T. Schambye a cessé d'exercer ses fonctions de directeur général et de président, et le conseil d'administration a nommé Sherwin Sattarzadeh, son directeur de l'exploitation (COO), au poste de directeur général par intérim

** Les actions GLTO ont terminé la séance de mardi en baisse de ~10%, en baisse de ~6% depuis le début de l'année. L'action a été multipliée par plus de six au cours des six derniers mois

** Les 3 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 2 "strong buy", selon les données de LSEG, avec des PT de $36, $40 et $46