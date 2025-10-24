L'entreprise australienne Vitasora Health monte en flèche grâce à son partenariat avec Evolent Care Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de Vitasora Health VHL.AX augmentent de 50 % pour atteindre 0,039 dollar australien, leur niveau le plus élevé depuis le 27 juin

** Cela marque la plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 17 juillet 2020. ** Le fournisseur de services logiciels de santé en ligne étend le partenariat avec Evolent Care Partners, détenu par Evolent Health EVH.N .

** Pour fournir des services de gestion des soins chroniques et de surveillance à distance des patients à travers les États-Unis.

** Environ 42,7 millions d'actions changent de mains, soit 25,8 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action est en baisse de 60,2 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance