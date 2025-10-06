L'entreprise australienne VHM reçoit un intérêt des États-Unis pour un financement de jusqu'à 200 millions de dollars pour son projet de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne VHM Ltd

VHM.AX a déclaré lundi qu'elle avait reçu une lettre d'intérêt de la part de la banque américaine Export-Import Bank (EXIM) pour un financement pouvant atteindre 200 millions de dollars afin de développer son projet Goschen de terres rares et de sables minéraux.