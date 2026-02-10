L'entreprise australienne Treasury Wine règle son différend avec son distributeur américain, les actions grimpent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions font un bond de plus de 8 %, ce qui représente le gain intrajournalier le plus important depuis fin septembre 2024

L'EBITS du premier semestre devrait s'élever à environ 236 millions de dollars australiens, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures

TWE rachète les stocks des portefeuilles Treasury Americas et Treasury Collective

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 6, commentaires de l'analyste dans le paragraphe 9) par Kumar Tanishk et Rajasik Mukherjee

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré mardi qu'elle avait réglé un différend avec le distributeur américain Republic National Distributing Company (RNDC) au sujet de la fermeture de ses activités en Californie, ce qui a entraîné une hausse de plus de 8 % de ses actions.

Ce règlement intervient alors que le fabricant de vins de luxe est confronté à des difficultés croissantes sur le marché clé qu'est la Chine, où l'évolution des habitudes de consommation a ralenti les ventes de ses vins phares Penfolds.

La société basée à Melbourne s'est également serré la ceinture après avoir abandonné la dernière partie de son programme de rachat d'actions en décembre et avoir enregistré une dépréciation sans effet sur la trésorerie de 687,4 millions de dollars australiens (486,27 millions de dollars) sur ses activités aux États-Unis.

Les inquiétudes concernant les bénéfices de Treasury Wine aux États-Unis se sont accrues l'année dernière après que la société a déclaré en juin que RNDC prévoyait d'abandonner ses activités en Californie, alors que son partenariat de distribution dans les 24 autres États américains ne serait pas affecté.

RNDC est l'un des plus grands distributeurs américains de boissons alcoolisées en gros, spécialisé dans le vin et les spiritueux dans plusieurs États.

Le mois dernier, RNDC a déclaré qu'elle envisageait de céder ses activités dans sept États américains, ce qui, selon la société de courtage Citi, pourrait avoir un impact négatif sur les bénéfices de Treasury Wine. Sur ces sept États, RNDC vend en gros pour Treasury Wine dans au moins cinq d'entre eux.

Selon l'accord annoncé mardi, Treasury Wine achètera les stocks de Treasury Americas et de Treasury Collective détenus par RNDC en Californie pour leur valeur de vente initiale, moins un montant confidentiel qui dédommagera l'entreprise pour l'impact de la fermeture.

Les actions du viticulteur ont augmenté de 8,12 % à 5,590 dollars australiens, affichant ainsi leur plus grand gain en pourcentage intrajournalier depuis le 27 septembre 2024.

"Il s'agit principalement d'un rallye de soulagement compte tenu de la récente faiblesse du cours de l'action, car nous avons maintenant le chiffre des bénéfices du premier semestre, qui était conforme au consensus", a déclaré Omkar Joshi, fondateur et directeur des investissements chez Opal Capital Management.

La société a relevé ses prévisions de bénéfices avant intérêts et impôts pour le premier semestre à environ 236 millions de dollars australiens, contre 225 à 235 millions de dollars australiens attendus précédemment. Ce chiffre est à comparer aux 391,4 millions de dollars australiens enregistrés un an plus tôt.

(1 $ = 1,4136 dollar australien)