 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise australienne Telix Pharmaceuticals progresse grâce à l'acceptation par la Chine d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 01:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de la société australienne Telix Pharmaceuticals TLX.AX augmentent de 6,3 % à 11,99 dollars australiens, affichant ainsi leur plus forte hausse en pourcentage en séance depuis près de deux mois

** L'action atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois de décembre

** La société biopharmaceutique déclare que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a accepté New Drug Application (NDA) pour son agent de diagnostic du cancer de la prostate, Illuccix

** La NDA a été soumise en association avec le partenaire Grand Pharmaceutical Group 0512.HK dans la région de la Grande Chine

** Illuccix est utilisé comme agent de balayage pour détecter le cancer de la prostate dans le corps

** TLX est l'un des principaux gagnants de l'indice de référence australien plus large .AXJO , qui est en baisse de 0,5%

** TLX en hausse de 4,6 % depuis le début de l'année après une chute de 54,5 % en 2025

Valeurs associées

TELIX PHARMA
6,606 EUR Tradegate -1,34%
TELIX PHARMA
7,7200 USD OTCBB +8,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank