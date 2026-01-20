L'entreprise australienne Telix Pharmaceuticals progresse grâce à l'acceptation par la Chine d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - ** Les actions de la société australienne Telix Pharmaceuticals TLX.AX augmentent de 6,3 % à 11,99 dollars australiens, affichant ainsi leur plus forte hausse en pourcentage en séance depuis près de deux mois
** L'action atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois de décembre
** La société biopharmaceutique déclare que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a accepté New Drug Application (NDA) pour son agent de diagnostic du cancer de la prostate, Illuccix
** La NDA a été soumise en association avec le partenaire Grand Pharmaceutical Group 0512.HK dans la région de la Grande Chine
** Illuccix est utilisé comme agent de balayage pour détecter le cancer de la prostate dans le corps
** TLX est l'un des principaux gagnants de l'indice de référence australien plus large .AXJO , qui est en baisse de 0,5%
** TLX en hausse de 4,6 % depuis le début de l'année après une chute de 54,5 % en 2025
