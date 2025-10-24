L'entreprise australienne Sunrise Energy signe une option de cinq ans sur le scandium avec Lockheed Martin, les actions bondissent

Le groupe australien Sunrise Energy Metals SRL.AX a annoncé vendredi avoir accordé à l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N une option d'achat jusqu'à 15 tonnes d'oxyde de scandium produites sur une période de cinq ans dans le cadre de son projet Syerston Scandium.

Les actions de Sunrise étaient en hausse jusqu'à 15,6 % à 5,49 dollars australiens à 2333 GMT, ce qui leur a permis de connaître leur meilleure séance boursière depuis le début du mois d'octobre.

Selon l'accord, la société minière australienne diversifiée a déclaré que l'option d'achat sera soumise à la conclusion d'accords d'achat contraignants entre les deux parties, l'exercice complet de l'option représentant environ 25 % de la capacité de production annuelle du projet.

Plus tôt, le mineur de terres rares NioCorp NB.O a déclaré qu'il travaillait avec Lockheed pour développer un alliage de scandium et d'aluminium à utiliser dans l'équipement militaire dans le cadre d'un programme financé par le Pentagone.

Le scandium est déjà largement utilisé dans les applications de défense, l'aérospatiale et l'énergie, mais la quasi-totalité de l'approvisionnement provient de la Chine, de la Russie et de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas extrait de scandium depuis 1969.

"Nous sommes heureux de travailler avec Lockheed Martin sur cette initiative importante, qui souligne l'importance du pacte américano-australien sur les minéraux critiques, signé par le président Trump et le Premier ministre Albanese à la Maison-Blanche il y a quelques jours seulement", a déclaré Robert Friedland, coprésident de Sunrise Energy Metals.

Les travaux de test et de qualification viseront à accélérer l'adoption de composants contenant du scandium dans les plateformes de produits de Lockheed Martin, a ajouté Sunrise dans son communiqué.