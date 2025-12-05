L'entreprise australienne Stakk progresse grâce à un accord avec Panacea Financial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la société australienne Stakk SKK.AX augmentent de 17,1 % pour atteindre 0,041 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 25 novembre

** Les actions affichent le plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 25 novembre

** SKK est en passe de mettre fin à deux semaines consécutives de pertes, en hausse de 2,7% depuis le début de la semaine

** La société financière signe un accord pluriannuel avec Panacea Financial, qui opère en tant que division de Primis Bank FRST.O .

** Dans le cadre de cet accord, Panacea s'appuiera sur les composants de la solution financière intégrée de Stakk, connue sous le nom de Stakk IQ - SKK

** L'action a augmenté de 457,1 % cette année, y compris les gains de la journée