L'entreprise australienne Perenti gagne du terrain alors que Citi note une amélioration de la dynamique des forages
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 04:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société australienne Perenti PRN.AX augmentent de 3,1% à 2,98 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 20 janvier

** Citi s'attend à un résultat "solide" au premier semestre de la part de la société de services miniers diversifiés, citant de meilleurs résultats d'exploration, une discipline sur les objectifs de rendement et sur l' allocation de capital

** Cependant, Citi s'attend à ce que la société réitère ses prévisions pour l'année fiscale 26, avec la possibilité d' améliorations progressives au cours de la seconde moitié de l'année, en anticipant une plus grande discipline en matière de capital

** La société prévoit d'importants vents porteurs, y compris davantage d'opportunités pour l'exploitation minière sous contrat dans le monde entier et une augmentation des services de forage découlant de la reprise de l'exploration

** Alors que les services de forage sont généralement déséquilibrés au premier semestre, l'année fiscale 26 pourrait être déséquilibrée au deuxième semestre avec une amélioration progressive de la dynamique - Citi

** La société reste optimiste sur l'entreprise et réitère sa notation "achat"

** L'action est en hausse de 6,6 % depuis le début de l'année, après avoir doublé en 2025

Valeurs associées

CITIGROUP
114,810 USD NYSE +1,05%
