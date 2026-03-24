L'entreprise australienne Pepper Money rejette une offre publique d'achat de 706 millions de dollars en invoquant des problèmes d'exécution

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte, déclaration de la société au paragraphe 8)

La société australienne Pepper Money

PPM.AX a déclaré mercredi qu'elle avait rejeté la proposition de rachat de Challenger CGF.AX car l'offre n'était pas "raisonnablement capable d'être exécutée", une semaine après que les soumissionnaires aient réduit le prix en invoquant la détérioration des conditions du marché.

L'offre avait évalué Pepper Money à 1,01 milliard de dollars australiens (706,09 millions de dollars).

Challenger, ainsi que l'actionnaire majoritaire Pepper Group, ont d'abord présenté une offre d'acquisition de Pepper Money en février pour 2,60 dollars australiens par action, ce qui valorisait le banque non bancaire à 1,16 milliard de dollars australiens.

L'entreprise a toutefois réduit son offre de rachat à 2,25 dollars australiens par action la semaine dernière, en raison de la détérioration continue des conditions du marché et de l'environnement opérationnel.

L'offre révisée représentait une prime de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de Pepper Money le 16 mars.

Pepper Group ANZ HoldCo, premier actionnaire de Pepper Money avec une participation d'environ 60 %, est une unité de Pepper Global Topco, elle-même détenue par la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N .

Pepper Money a déclaré que les négociations avaient échoué après que le comité indépendant de son conseil d'administration eut déterminé que l'offre révisée ne pouvait être exécutée, ce qui a incité l'entreprise à mettre fin aux négociations sur le rachat.

"IBC a décidé de ne pas poursuivre la transaction et les discussions avec Challenger concernant la proposition révisée ont maintenant cessé", a déclaré Pepper Money dans son communiqué.

La société a également déclaré qu'à la fin du mois de février, le flux de demandes continuait à montrer une dynamique positive à la fois pour les prêts hypothécaires et les financements d'actifs.

Si l'offre avait été acceptée, Pepper Money aurait dû quitter la bourse pour la deuxième fois de son histoire.

Fondée en 2000, la société a d'abord été cotée à la bourse australienne en 2015 avant que KKR ne la rachète en 2017. Pepper Money a ensuite été réintroduite en bourse en 2021 dans le cadre de ce qui était alors la plus grosse introduction en bourse de l'année en Australie.

(1 $ = 1,4304 dollar australien)