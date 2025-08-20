 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise australienne Ovanti double après avoir conclu un partenariat avec Shift4 pour son expansion aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 04:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions d'Ovanti OVT.AX augmentent de 100 % pour atteindre 0,016 dollar australien, leur niveau le plus élevé depuis le 17 février

** La société fintech s'associe à Shift4 Payments

FOUR.N , une société américaine de traitement des paiements

** Dans le cadre de ce partenariat, Ovanti lancera son activité buy now, pay later (BNPL) auprès du réseau de commerçants de Shift4 sur les marchés américains

** OVT a progressé de 50 %, ramenant ses pertes depuis le début de l'année à 29,4 %, FOUR a baissé de 13 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SHIFT4 PAYMNTS RG-A
90,270 USD NYSE +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

