L'entreprise australienne Ovanti double après avoir conclu un partenariat avec Shift4 pour son expansion aux États-Unis

20 août - ** Les actions d'Ovanti OVT.AX augmentent de 100 % pour atteindre 0,016 dollar australien, leur niveau le plus élevé depuis le 17 février
** La société fintech s'associe à Shift4 Payments
FOUR.N , une société américaine de traitement des paiements
** Dans le cadre de ce partenariat, Ovanti lancera son activité buy now, pay later (BNPL) auprès du réseau de commerçants de Shift4 sur les marchés américains
** OVT a progressé de 50 %, ramenant ses pertes depuis le début de l'année à 29,4 %, FOUR a baissé de 13 % depuis le début de l'année
