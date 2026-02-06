L'entreprise australienne Neuren s'effondre, l'échec du médicament contre la maladie de Rett incitant Jefferies à revoir à la baisse ses prévisions

5 février - ** Neuren Pharmaceuticals NEU.AX perd 3,41% à 12,750 dollars australiens, se dirigeant vers une dixième journée consécutive de pertes

** L'action perd 22,9% depuis le début de la semaine et est en passe de réaliser sa plus faible performance hebdomadaire depuis plus de 11 semaines

** Jefferies revoit à la baisse son objectif de cours et ses prévisions de bénéfices annuels pour NEU après le revers subi par la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament contre la maladie de Rett auprès du régulateur européen ** NEU a déclaré mardi que son licencié Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a signalé qu'un comité de l'Agence européenne des médicaments avait émis un vote négatif sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour le médicament trofinetide

** Jefferies déclare qu'à la suite de ce dernier revers, il suppose désormais que les redevances européennes sur le trofinetide commenceront au quatrième trimestre plutôt qu'au deuxième, réduisant les prévisions de bénéfice net après impôts de NEU pour l'exercice 26 à 48,1 millions de dollars australiens (33,48 millions de dollars), contre 58,2 millions de dollars australiens

** L'objectif de cours est ramené de 27,75 dollars australiens à 27 dollars australiens, et la note est maintenue à "Acheter"

** L'action a baissé de 31,5 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4366 dollar australien)