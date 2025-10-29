L'entreprise australienne Lynas Rare Earths enregistre une hausse de 66 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre

L'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX a annoncé une hausse de 66,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, l'émergence d'une chaîne d'approvisionnement occidentale ayant alimenté les attentes en matière de demande et soutenu les prix des métaux stratégiques.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a affiché un chiffre d'affaires de 200,2 millions de dollars australiens (130,09 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport aux 120,5 millions de dollars australiens de l'année précédente.

Les résultats sont toutefois inférieurs à l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui prévoyait un chiffre d'affaires de 230 millions de dollars australiens

(1 $ = 1,5389 dollars australiens)