L'entreprise australienne Lynas Rare Earths affirme que la demande est forte et que ses revenus augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les revenus de Lynas, de 200,2 millions de dollars australiens, sont inférieurs au consensus

*

La production de samarium commencera au premier semestre de l'année civile 2026

*

Lynas note une forte demande de la part des nouveaux clients

(Ajoute les commentaires de la directrice générale aux paragraphes 5,11,16, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 7-8, le contexte aux paragraphes 12-15) par Melanie Burton

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de la société australienne Lynas Rare Earths

LYC.AX a augmenté de 66% par rapport à l'année précédente, a déclaré la société jeudi, mais n'a pas répondu aux attentes du marché, bien qu'elle ait signalé une forte demande de la part des clients existants et émergents pour les métaux stratégiques.

Les gouvernements en dehors de la Chine, producteur dominant de terres rares, ont fait des pieds et des mains pour développer un pipeline d'approvisionnement alternatif pour les industries, y compris l'automobile et la défense, alors que la Chine a renforcé les restrictions à l'exportation liées au secteur.

Lynas, le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine, s'appuie sur cette pression en élargissant sa clientèle et en négociant des prix plus élevés, tout en augmentant sa production, y compris celle des terres rares lourdes les plus précieuses.

Lynas a affiché un chiffre d'affaires de 200,2 millions de dollars australiens (130,09 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport aux 120,5 millions de dollars australiens de l'année précédente, mais en deçà de l'estimation consensuelle de 230 millions de dollars australiens de Visible Alpha. Les actions ont peu changé à 15,27 dollars australiens à la mi-journée.

"La demande du marché est forte et nous disposons d'une grande flexibilité pour choisir à qui nous vendons et à quel prix", a déclaré la directrice générale Amanda Lacaze lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Mme Lacaze a indiqué que Lynas prévoyait une croissance de la demande de terres rares à un chiffre élevé ou à deux chiffres faibles par an.

La société de courtage australienne Barrenjoey a déclaré que Lynas n'avait pas atteint ses prévisions de revenus parce que l'inquiétude de l'offre ne semblait pas avoir stimulé la demande des clients autant qu'elle l'avait anticipé.

"Il semblerait que la demande en aval n'ait pas été aussi forte que nous le pensions et que l'augmentation de la disponibilité à la vente de Dy (dysprosium) et de Tb (terbium) prenne un peu plus de temps", a déclaré Daniel Morgan, analyste chez Barrenjoey, dans une note.

Le dysprosium et le terbium, que Lynas a commencé à produire au début de l'année, sont parmi les terres rares les plus précieuses. Lynas a indiqué qu'elle avait avancé ses plans de commencer à produire du samarium au premier semestre de l'année civile prochaine, en raison de la demande, alors que cela était initialement prévu pour 2027.

La production d'oxydes de terres rares de Lynas pour le premier trimestre était de 3 993 tonnes métriques, contre 2 722 tonnes l'année dernière. Elle a produit 9 tonnes de dysprosium et de terbium.

"En testant le marché, nous avons identifié une demande extrêmement forte ... . Et nous avons identifié une volonté de payer en raison de la rareté des matériaux provenant de sources extérieures à la Chine",a déclaré Mme Lacaze.

AMÉLIORATION DES PRIX

Ces résultats ont été obtenus alors que Washington et Pékin sont parvenus cette semaine à un cadre pour un accord commercial qui pourrait mettre en pause les droits de douane américains prévus et retarder d'un an les contrôles des exportations chinoises sur les minéraux essentiels, y compris les terres rares, apaisant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui avaient stimulé le secteur cette année.

La Chine traite plus de 90 % des terres rares et des aimants produits dans le monde et a récemment renforcé les restrictions à l'exportation, notamment en ajoutant l'équipement de traitement des terres rares à sa liste de contrôle des exportations.

Lynas a déclaré que ces restrictions auraient un impact sur ses activités; toutefois, elle a identifié d'autres sources d'approvisionnement pour les intrants clés si les restrictions à l'exportation devaient être maintenues.

Les gouvernements devraient encore contribuer à soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement alternative, en soutenant des accords contenant des prix planchers. L'Australie a déclaré qu'elle envisageait des prix planchers, mais les accords ne se sont pas encore concrétisés au-delà d'un accord conclu aux États-Unis avec MP Materials, son plus grand producteur de terres rares.

"MP était confronté à une crise existentielle en raison des tarifs douaniers et des restrictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. La mise en œuvre rapide de cet accord était importante", a déclaré Mme Lacaze, ajoutant qu'elle attendait avec impatience les résultats des récentes réunions du G7 au Canada en ce qui concerne les paramètres politiques.

Dans l'intervalle, la société gère avec prudence les taux de production et les ventes jusqu'à ce que "divers accords gouvernementaux aient été finalisés", a déclaré Lynas dans son communiqué de presse sur les résultats.

L'entreprise continue également à considérer que l'avenir de son usine de traitement des terres rares lourdes à Seadrift, au Texas, est entaché d'une "incertitude significative". Elle se concentre sur la construction d'une usine de traitement en Malaisie, pour répondre à la demande de l'Asie de l'Est, a déclaré Mme Lacaze.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)