L'entreprise australienne Lynas conclut un accord potentiel sur les terres rares avec l'entreprise sud-coréenne LS Eco Energy

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(Ajoute les commentaires du directeur général de LS, les commentaires de Lynas sur le plan de production, le contexte dans son ensemble)

La société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX et la société sud-coréenne LS Eco Energy

229640.KS ont déclaré jeudi qu'elles prévoyaient de travailler ensemble pour traiter les terres rares, afin de répondre à la demande des clients qui s'efforcent d'obtenir des sources non chinoises de ces métaux clés.

Dans le cadre d'un accord préliminaire, Lynas a déclaré qu'elle fournirait des oxydes de terres rares à une usine de traitement que LS Eco Energy prévoit de construire au Viêt Nam, l'entreprise sud-coréenne souhaitant ensuite utiliser les métaux pour fabriquer des aimants permanents à base de terres rares aux États-Unis.

LS a déclaré qu'elle souhaitait démarrer les activités de l'usine vietnamienne au cours du quatrième trimestre de cette année.

Les terres rares, et les aimants qui en sont issus, sont incorporés en petites quantités mais en quantités critiques dans des appareils allant des iPhones aux voitures en passant par les avions F-35.

La Chine a dominé pendant des années l'approvisionnement mondial en terres rares, mais ses restrictions à l'exportation en réponse aux droits de douane du président américain Donald Trump ont incité d'autres pays à développer d'autres sources d'approvisionnement.

"Nos clients du secteur automobile et d'autres secteurs industriels essaient de construire une chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine", a déclaré à Reuters Lee Sang-ho, directeur général de LS Eco Energy.

"Comme la Chine a militarisé les terres rares, la clé pour eux est de construire rapidement une chaîne de valeur sur les terres rares non chinoises en les achetant à des prix élevés", a-t-il ajouté.

Lynas a déclaré que la nouvelle installation l'aiderait à fournir davantage de NdPr (Neodymium-Praseodymium) métallisé et certains produits lourds à base de terres rares, la première étape étant axée sur le samarium, utilisé dans l'aérospatiale et l'automobile.

Le partenariat engage également les deux sociétés à négocier des accords définitifs distincts en vertu desquels Lynas, le plus grand producteur de terres rares au monde en dehors de la Chine, et LS Eco Energy souscriraient chacun à environ 30 millions de dollars australiens (20,84 millions de dollars) d'instruments convertibles.

LS Eco Energy, une unité de LS Cable & System, un important fabricant mondial de câbles, espère utiliser son expertise dans le domaine des métaux tout en utilisant les sites d'usine existants du groupe au Viêt Nam et aux États-Unis pour réduire les coûts, a déclaré M. Lee.

Les entreprises non chinoises s'efforcent de rivaliser avec leurs concurrents chinois dominants en matière de prix et de technologie, les projets étant bloqués sur la planche à dessin depuis des années.

Le ralentissement de la demande de véhicules électriques rend encore plus difficile pour les entreprises d'investir dans la production des minéraux clés qui sont nécessaires à chaque voiture, en particulier les moteurs des véhicules électriques.

(1 dollar = 1,4393 dollar australien)