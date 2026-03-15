L'entreprise australienne Lynas conclut un accord de fourniture d'oxyde de terres rares aux États-Unis

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La société australienne Lynas Rare Earths

LYC.AX a déclaré lundi que son unité Lynas USA LLC avait signé une lettre d'intention contraignante avec le gouvernement américain pour finaliser un accord d'approvisionnement en oxydes de terres rares.

Selon l'accord, le Pentagone allouera environ 96 millions de dollars pour acheter des produits d'oxyde de terres rares légers et lourds à Lynas, avec un prix plancher de 110 dollars par kg pour l'oxyde de NdPr, a déclaré la société.

Lynas a déclaré que la lettre d'intention définit un cadre pour un accord d'approvisionnement de quatre ans soutenant les objectifs de sécurité nationale et de résilience de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis.

La nouvelle structure d'achat fait suite à une décision mutuelle de réviser l'accord antérieur des entreprises en raison de l'incertitude quant à la poursuite du projet d'installation de traitement des terres rares lourdes à Seadrift, au Texas, a ajouté l'entreprise.

"Grâce à cet accord, la base industrielle de défense américaine continuera à avoir accès aux oxydes de terres rares légères et lourdes qui sont essentiels à la fabrication moderne", a déclaré Amanda Lacaze, directrice générale de Lynas.

Les terres rares, et les aimants qui en sont issus, sont présents en petites quantités mais en quantités critiques dans tous les appareils, des iPhones aux machines à laver en passant par les avions F-35, et alimentent tout, des véhicules électriques aux systèmes militaires.

Cet accord intervient à un moment où les États-Unis s'efforcent de sécuriser les minéraux essentiels et de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, qui produit environ 90 % des aimants à base de terres rares dans le monde.

Lynas est le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine.