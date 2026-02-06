L'entreprise australienne HMC enregistre sa meilleure journée depuis 7 semaines, KKR soutenant un investissement de 417,7 millions de dollars dans une plateforme énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de HMC Capital HMC.AX progressent de 6,70 % à 4,3 dollars australiens dans les premiers échanges, affichant leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 19 décembre 2025 ** Le gestionnaire d'actifs déclare qu'il a conclu un partenariat en vertu duquel les fonds gérés par KKR KKR.N injecteront jusqu'à 603 millions de dollars australiens (417,70 millions de dollars) en actions privilégiées dans la plate-forme de transition énergétique de HMC

** L'opération, soutenue par la stratégie Global Climate Transition de KKR, contribuera à financer des projets de stockage sur batterie et des projets éoliens essentiels à la stabilité du réseau

** KKR injectera un montant initial de 355 millions de dollars australiens et jusqu'à 248 millions de dollars australiens de capitaux complémentaires pour alimenter le pipeline de développement de 5,7 gigawatts de la plateforme ** L'opération réduit l'exposition de HMC à la plate-forme à environ 200 millions de dollars australiens et ouvre la voie à une charge de capital de 35 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2026

** L'action est en hausse de 7,3 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4436 dollar australien)