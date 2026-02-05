 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne HMC Capital obtient le soutien de KKR à hauteur de 417,8 millions de dollars pour sa plateforme de transition énergétique
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails du paragraphe 2)

HMC Capital HMC.AX a formé un partenariat dans le cadre duquel les fonds gérés par KKR KKR.N investiront jusqu'à 603 millions de dollars australiens (417,82 millions de dollars) d'actions privilégiées dans sa plateforme de transition énergétique, a déclaré vendredi le gestionnaire d'actifs australien.

L'investissement, soutenu par la stratégie Global Climate Transition de KKR, financera des projets de stockage de batteries et des projets éoliens essentiels pour la fiabilité du réseau et la transition énergétique de l'Australie.

KKR engagera 355 millions de dollars australiens dans un premier temps, et jusqu'à 248 millions de dollars australiens seront disponibles en tant qu'investissement de suivi pour soutenir le pipeline de développement de 5,7 gigawatts de la plateforme.

La transaction réduira l'investissement de HMC Capital dans la plateforme à près de 200 millions de dollars australiens et permettra à la société de comptabiliser une charge de capital de 35 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2026.

Le fondateur de HMCet banquier devenu investisseur, David Di Pilla, a déclaré que l'investissement valide la qualité de la plateforme et positionne HMC pour jouer un rôle majeur dans la transition nette-zéro de l'Australie .

L'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée à la mi-2026.

(1 $ = 1,4432 dollar australien)

