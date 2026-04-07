L'entreprise australienne Firmus lève 505 millions de dollars pour développer l'infrastructure de l'IA dans la région Asie-Pacifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Firmus, une société australienne d'intelligence artificielle, a déclaré mardi avoir levé 505 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Coatue Management, et prévoit d'utiliser ce capital pour développer sa plateforme d'infrastructure d'IA dans la région Asie-Pacifique.

L'investissement en actions évalue Firmus à 5,5 milliards de dollars post-money et comprend une participation du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O .

La société a déclaré que les fonds soutiendront également son initiative Project Southgate, qui vise à construire un réseau d'usines d'IA à travers l'Australie.

Le projet, développé en collaboration avec Nvidia et CDC Data Centres, devrait atteindre une capacité allant jusqu'à 1,6 gigawatt au cours des trois prochaines années.

Ce dernier financement fait suite à un accord de dette de 10 milliards de dollars mené par l'investisseur new-yorkais Coatue et Blackstone BX.N , que l'entreprise a finalisé en février.