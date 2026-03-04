L'entreprise australienne Endeavour tombe à son plus bas niveau depuis trois semaines en raison de la baisse des résultats semestriels

4 mars - ** Les actions du Groupe Endeavour EDV.AX perdent 5% à 3,78 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis le 11 février

** La pire journée depuis la fin février 2025 ** L'opérateur de pubs annonce une baisse de 6,7 % du bénéfice net sous-jacent après impôts sur le semestre, et confirme son intention de conserver son portefeuille combiné d'hôtels et de commerces de détail

** Jefferies déclare que la croissance de 1,3% du chiffre d'affaires de la distribution pour les sept premières semaines du second semestre de l'année fiscale 26 est inférieure au consensus de 1,7% de VA

** Citi estime que la croissance de 35% des ventes en ligne au premier semestre est positive, mais avertit que le leadership en matière de prix exercera une pression sur les marges brutes

** On s'attend à des réductions du bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2026, les estimations consensuelles de compression des marges au second semestre étant jugées trop faibles et la croissance des ventes consensuelle semblant élevée compte tenu du ralentissement des échanges au cours des sept premières semaines du second semestre

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 3,1 %

(1 $ = 1,4213 dollar australien)