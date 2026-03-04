 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise australienne Endeavour tombe à son plus bas niveau depuis trois semaines en raison de la baisse des résultats semestriels
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 04:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 mars - ** Les actions du Groupe Endeavour EDV.AX perdent 5% à 3,78 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis le 11 février

** La pire journée depuis la fin février 2025 ** L'opérateur de pubs annonce une baisse de 6,7 % du bénéfice net sous-jacent après impôts sur le semestre, et confirme son intention de conserver son portefeuille combiné d'hôtels et de commerces de détail

** Jefferies déclare que la croissance de 1,3% du chiffre d'affaires de la distribution pour les sept premières semaines du second semestre de l'année fiscale 26 est inférieure au consensus de 1,7% de VA

** Citi estime que la croissance de 35% des ventes en ligne au premier semestre est positive, mais avertit que le leadership en matière de prix exercera une pression sur les marges brutes

** On s'attend à des réductions du bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2026, les estimations consensuelles de compression des marges au second semestre étant jugées trop faibles et la croissance des ventes consensuelle semblant élevée compte tenu du ralentissement des échanges au cours des sept premières semaines du second semestre

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 3,1 %

(1 $ = 1,4213 dollar australien)

Valeurs associées

CITIGROUP
110,810 USD NYSE -0,54%
ENDEAVOUR GRP
2,6800 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 04:43:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank