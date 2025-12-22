 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne Dimerix atteint son plus haut niveau depuis 7 mois grâce à une vente de 4,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 05:10

22 décembre - ** Les actions de Dimerix DXB.AX augmentent de 12,5 % pour atteindre 0,63 dollar australien, son niveau le plus élevé depuis sept mois

** L'action touche son plus grand gain intrajournalier en six mois, si les gains se maintiennent ** La société de biotechnologie annonce que BioMarin Pharmaceutical BMRN.O , société de biotechnologie cotée en bourse aux États-Unis, va acquérir le partenaire de licence commerciale de la société , Amicus Therapeutics, pour un montant de 4,8 milliards de dollars

** Amicus Therapeutics est une société biopharmaceutique qui octroie des licences pour le médicament DMX-200 de DXB sur le marché américain afin de traiter des maladies rénales rares

** L'action a progressé de 80,89 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

