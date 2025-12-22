L'entreprise australienne Dimerix atteint son plus haut niveau depuis 7 mois grâce à une vente de 4,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 décembre - ** Les actions de Dimerix DXB.AX augmentent de 12,5 % pour atteindre 0,63 dollar australien, son niveau le plus élevé depuis sept mois
** L'action touche son plus grand gain intrajournalier en six mois, si les gains se maintiennent ** La société de biotechnologie annonce que BioMarin Pharmaceutical BMRN.O , société de biotechnologie cotée en bourse aux États-Unis, va acquérir le partenaire de licence commerciale de la société , Amicus Therapeutics, pour un montant de 4,8 milliards de dollars
** Amicus Therapeutics est une société biopharmaceutique qui octroie des licences pour le médicament DMX-200 de DXB sur le marché américain afin de traiter des maladies rénales rares
** L'action a progressé de 80,89 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer