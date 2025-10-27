L'entreprise australienne CSL retarde la scission de sa division vaccins en raison de la volatilité du marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La biotech australienne CSL CSL.AX a déclaré mardi qu'elle ne visait plus à achever la scission de sa division vaccins au cours de l'exercice 2026, citant la volatilité accrue du marché américain des vaccins antigrippaux.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer