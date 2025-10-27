L'entreprise australienne CSL retarde la scission de sa division vaccins en raison de la volatilité du marché américain

La biotech australienne CSL CSL.AX a déclaré mardi qu'elle ne prévoyait plus d'achever la scission de sa division vaccins au cours de l'exercice 2026, citant la volatilité accrue du marché américain des vaccins antigrippaux.

La société avait informé ses actionnaires en août qu'elle transformerait CSL Seqirus en une entité cotée en bourse d'ici juin prochain et qu'elle licencierait environ 3 000 employés.

CSL a déclaré mardi que sa mise à jour du mois d'août intervenait alors que les taux de vaccination en baisse se stabilisaient aux États-Unis après une saison grippale marquée par les taux de maladie et de mortalité les plus élevés depuis 15 ans, et que les autorités sanitaires américaines recommandaient la vaccination annuelle de toutes les personnes âgées de six mois et plus.

Depuis l'annonce, CSL a souligné que les taux de vaccination antigrippale aux États-Unis ont diminué à un rythme plus rapide que prévu.

Cela a incité la société à réduire ses prévisions de revenus globaux pour l'activité Seqirus au cours de l'exercice 2026.

La scission devrait désormais avoir lieu lorsque les conditions du marché permettront de maximiser la valeur pour les actionnaires, a déclaré la société.