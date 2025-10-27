 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne CSL retarde la scission de sa division vaccins en raison de la volatilité du marché américain
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

La biotech australienne CSL CSL.AX a déclaré mardi qu'elle ne prévoyait plus d'achever la scission de sa division vaccins au cours de l'exercice 2026, citant la volatilité accrue du marché américain des vaccins antigrippaux.

La société avait informé ses actionnaires en août qu'elle transformerait CSL Seqirus en une entité cotée en bourse d'ici juin prochain et qu'elle licencierait environ 3 000 employés.

CSL a déclaré mardi que sa mise à jour du mois d'août intervenait alors que les taux de vaccination en baisse se stabilisaient aux États-Unis après une saison grippale marquée par les taux de maladie et de mortalité les plus élevés depuis 15 ans, et que les autorités sanitaires américaines recommandaient la vaccination annuelle de toutes les personnes âgées de six mois et plus.

Depuis l'annonce, CSL a souligné que les taux de vaccination antigrippale aux États-Unis ont diminué à un rythme plus rapide que prévu.

Cela a incité la société à réduire ses prévisions de revenus globaux pour l'activité Seqirus au cours de l'exercice 2026.

La scission devrait désormais avoir lieu lorsque les conditions du marché permettront de maximiser la valeur pour les actionnaires, a déclaré la société.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

