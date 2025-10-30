L'entreprise australienne Coles reste en tête de la croissance des ventes, mais les marchés misent sur la reprise de Woolworths

Coles enregistre une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires, supérieure à celle de Woolworths (2,7 %)

Coles maintient la dynamique de croissance des ventes au début du deuxième trimestre

Les actions ont baissé de 2,9 %

Le groupe australien Coles COL.AX a enregistré une hausse de ses ventes au premier trimestre, maintenant son avance sur Woolworths WOW.AX , mais les analystes ont déclaré que l'écart entre les opérateurs de supermarchés pourrait se réduire car Woolworths offre plus de remises et aligne mieux ses stocks sur la demande.

Les actions de Coles, le deuxième plus grand épicier du pays, ont chuté de 2,9 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la fin du mois d'août. Les actions de son grand rival Woolworths ont augmenté de près de 3 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 1er septembre.

Coles a fait état jeudi d'une augmentation de près de 4 % de son chiffre d'affaires à 10,96 milliards de dollars australiens (7,12 milliards de dollars) pour la période se terminant le 28 septembre, dépassant la hausse de 2,7 % de Woolworths rapportée un jour plus tôt.

L'essor du commerce électronique a permis aux deux opérateurs de supermarchés d'augmenter leur chiffre d'affaires. Coles a enregistré une croissance de 27,9 % des ventes de supermarchés en ligne au cours de la période, tandis que les ventes en ligne de Woolworths ont augmenté de 13,2 %.

Après un démarrage en douceur au premier trimestre, Woolworths a augmenté ses investissements dans ses magasins afin d'accroître le trafic et de faire face à une concurrence de plus en plus forte, en s'appuyant sur des promotions plus importantes et des prix plus serrés pour reconquérir les consommateurs.

Les deux détaillants se livrent une bataille pour les parts de marché, utilisant des remises et une force de frappe marketing pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

Mercredi, Woolworths a fait état d'une augmentation des ventes de son commerce de détail alimentaire en Australie depuis le début du deuxième trimestre, tandis que Coles a indiqué jeudi que la croissance du chiffre d'affaires de ses supermarchés était restée stable au cours de la même période.

Certains analystes se sont abstenus de porter un jugement sur la mise à jour de Woolworths jusqu'à la publication de Coles, estimant que les deux résultats consécutifs donnent un signal plus clair de l'entreprise qui prend le dessus dans la guerre des supermarchés en Australie.

Les deux entreprises sont également confrontées à une pression croissante de la part de rivaux mondiaux tels qu'Aldi, Costco COST.O et Amazon AMZN.O , qui continuent à se développer de manière agressive sur le marché australien de la vente au détail.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que Woolworths semblait avoir commencé à combler l'écart avec Coles à partir de la fin du premier trimestre, lorsqu'il a pris des mesures pour investir dans la valeur et se concentrer davantage sur les stocks.

Lors de la réunion annuelle de Woolworths jeudi, la directrice générale Amanda Bardwell s'est déclarée "prudemment optimiste" quant aux résultats du deuxième trimestre, une période de pointe pour les supermarchés en raison des fêtes de fin d'année.

(1 dollar = 1,5389 dollars australiens)