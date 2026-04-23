L'entreprise australienne Cochlear accentue ses pertes à la suite d'une révision à la baisse de sa notation et d'une réduction de ses prévisions de bénéfices

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(Mise à jour avec les mouvements d'actions)

23 avril - ** Le fabricant d'implants auditifs Cochlear

COH.AX chute de 1,70 % à 97,89 dollars australiens, s'apprêtant à subir une troisième séance consécutive de pertes

** COH est le troisième plus grand frein au sous-indice des soins de santé .AXHJ , qui est peu modifié

** L'indice de force relative du titre passe sous la barre des 30 pour la première fois depuis fin mars, un niveau largement considéré comme le signe d'une situation de survente

** Citi déclare que la mise à jour commerciale de COH mercredi a mis en évidence une "liste de vents contraires bien au-delà de ce que la plupart avaient anticipé"

** L'action COH s'est effondrée de plus de 40 % mercredi après que COH a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

** Citi rétrograde la note à "vendre" et réduit l'objectif de prix à A$95/shr

** La société de courtage prévoit une demande d'implants plus faible que prévu de la part de l'entreprise sur les marchés développés, dans un contexte de réduction persistante des dépenses discrétionnaires

** Citi réduit ses prévisions pour le taux de croissance des implants, le faisant passer d'une croissance à un chiffre élevée à une croissance à un chiffre moyenne

** Le courtier abaisse de 22% les estimations de bénéfice net après impôts (NPAT) de l'entreprise pour l'exercice 2026

** Depuis le début de l'année, COH a baissé de 62,2 %, ce qui sous-performe nettement la baisse de 22,2 % d'AXHJ