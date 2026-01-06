L'entreprise australienne BlueScope Steel s'envole suite à une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de SGH et Steel Dynamics

5 janvier - ** BlueScope Steel BSL.AX grimpe jusqu'à 19,5 % à 29,120 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 3 octobre 2008

** L'action affiche son plus grand pourcentage de hausse intrajournalière depuis la mi-février 2016 ** La société reçoit 13,15 milliards de dollars australiens (8,83 milliards de dollars) de proposition de rachat de la part d'un groupe d'investisseurs comprenant le conglomérat industriel SGH SGH.AX et l'entreprise américaine Steel Dynamics STLD.O .

** L'offre de 30 dollars australiens par action en espèces reçue le 12 décembre représente une prime de 26,8 % par rapport à la clôture de BSL le 11 décembre et une prime de 22,7 % par rapport à la dernière clôture de lundi

** Si l'accord est mis en œuvre, SGH conservera les activités australiennes de BlueScope et cédera ses activités nord-américaines à Steel Dynamics

** Les actions de SGH ont augmenté jusqu'à 5,1 % pour atteindre un plus haut de plus de deux mois à 48,88 dollars australiens

** BSL, la plus forte hausse de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO

** L'action BSL a gagné 28,8 % en 2025, tandis que SGH a progressé de 0,7 %

(1 $ = 1,4896 dollar australien)