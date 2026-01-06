L'entreprise australienne BlueScope atteint son plus haut niveau depuis 17 ans grâce à une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars émanant de SGH et de Steel Dynamics

Le conglomérat australien SGH SGH.AX , dirigé par le milliardaire des médias Kerry Stokes, a fait une offre d'achat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,83 milliards de dollars) pour BlueScope BSL.AX , dans le but d'élargir son empreinte industrielle et de pousser les actions du sidérurgiste à leur plus haut niveau depuis 17 ans.

Après la clôture du marché lundi, BlueScope a déclaré que SGH, société cotée à Sydney, et Steel Dynamics STLD.O , société américaine, avaient fait une offre en espèces de 30 dollars australiens chacune le 12 décembre.

Les actions de BlueScope Steel, le plus grand sidérurgiste d'Australie, ont augmenté de 21,5 % pour atteindre 29,710 dollars australiens mardi, leur niveau le plus élevé depuis le 3 octobre 2008. L'action a enregistré son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 12 février 2016.

Le rachat impliquerait que SGH acquière toutes les actions de BlueScope avant de céder ses activités nord-américaines à Steel Dynamics, ont déclaré SGH et Steel Dynamics dans un communiqué commun.

Dans le cadre de l'opération, SGH prendrait également le contrôle des activités australiennes de BlueScope ainsi que des activités Australian Steel Products, Asia Coated Products, et New Zealand and Pacific Islands.

Les deux soumissionnaires souhaitent scinder les activités de BlueScope, estimant que ses entreprises australiennes et nord-américaines ne sont pas "stratégiquement compatibles" et qu'elles vaudraient plus cher séparément, selon le communiqué.

Stokes, l'une des personnes les plus riches d'Australie, possède environ 50 % de SGH. Par l'intermédiaire de SGH, Stokes contrôle Boral, l'une des plus grandes entreprises intégrées de matériaux de construction du pays.

SGH détient également une participation d'environ 30 % dans Beach Energy et environ 40 % de Seven West Media, l'une des principales entreprises de médias australiennes.

Les actions de SGH ont augmenté de 5,1 % à 48,880 dollars australiens, atteignant leur plus haut niveau depuis le 31 octobre 2025.

(1 dollar = 1,4896 dollar australien)