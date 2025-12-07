L'entreprise australienne Anson signe un protocole d'accord sur la fourniture de lithium avec l'entreprise américaine Nusano en vue d'une utilisation nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord à partir du paragraphe 2)

La société australienne Anson Resources ASN.AX a déclaré lundi avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec la société Nusano, basée dans l'Utah, pour la fourniture de chlorure de lithium destiné à être utilisé dans des applications nucléaires et de fabrication avancée.

Selon le protocole d'accord, Anson fournira des échantillons de chlorure de lithium provenant de son projet Green River dans l'Utah pour des tests de qualification. Les négociations visent à conclure un accord définitif de cinq ans portant sur au moins 300 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium par an.

Nusano, une société privée, prévoit d'utiliser le chlorure de lithium d'Anson comme matière première pour produire des isotopes de lithium-6 et de lithium-7 à l'aide de technologies de séparation exclusives pour des applications dans le secteur nucléaire.

"La société poursuit ses discussions avec d'autres partenaires d'exploitation, en particulier pour la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, qui reste sa priorité", a déclaré le directeur général Bruce Richardson, ajoutant que la diversification dans l'industrie nucléaire représente "une étape stratégique importante".

Les prix du spodumène, matière première du lithium, ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2024 à la fin du mois de novembre, rebondissant de près de la moitié par rapport aux plus bas niveaux enregistrés en juin sur quatre ans, bien qu'ils soient encore loin des sommets atteints à la fin de l'année 2022, qui dépassent les 6 000 dollars.

En septembre, la société avait signé un accord similaire avec la société sud-coréenne LG Energy Solution

373220.KS pour la fourniture de carbonate de lithium de qualité batterie à partir de son projet Paradox Basin.